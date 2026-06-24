شهدت شبكة السكك الحديدية في ألمانيا، خلال ليل (الثلاثاء)، شللاً شبه كامل في حركة القطارات، بعد توقف شامل للخدمات نتيجة عطل واسع في أنظمة الاتصالات اللاسلكية التابعة للسكك الحديدية، ما تسبب في اضطراب حركة السفر في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت شركة السكك الحديد الوطنية الألمانية Deutsche Bahn أن جميع القطارات توقفت عن العمل، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل بكامل طاقتها من أجل تحديد مصدر الخلل وإصلاحه في أسرع وقت ممكن، دون أن تتمكن حتى الآن من تحديد مدة استمرار هذا التوقف.

وفي تصريح لصحيفة «بيلد»، قالت رئيسة الشركة إيفلين بالا إن الجهود تتركز حالياً على إعادة تشغيل القطارات بشكل تدريجي وتمكينها من الوصول إلى المحطات لإنزال الركاب، مشيرة إلى أن طبيعة العطل لا تزال غير واضحة حتى اللحظة.

وامتد تأثير العطل إلى شبكات السكك الحديد الإقليمية، حيث أعلنت شركة «متروبول» الخاصة عن توقف كامل لحركة القطارات بسبب خلل واسع في أنظمة الاتصال اللاسلكي. كما أكد متحدث باسم شركة «ميترونوم»، التي تشغل خطوطاً في مناطق هامبورغ وبريمن وهانوفر وتنقل أكثر من 120 ألف راكب يومياً، أن من غير المتوقع تشغيل أي قطارات خلال ساعات الليل.

ودعت الشركات المشغلة الركاب إلى البحث عن وسائل نقل بديلة حتى إشعار آخر، في ظل استمرار الاضطراب.

من جهتها، أوضحت هيئة النقل العام في برلين عبر منصة «إكس» أن الانقطاع يشمل شبكة Deutsche Bahn بالكامل، ما يعكس حجم التأثير الواسع للعطل على منظومة النقل في البلاد.

ويأتي هذا التوقف في وقت تعمل فيه ألمانيا على تحديث بنيتها التحتية للسكك الحديدية، في إطار خطط استثمارية واسعة تهدف إلى معالجة سنوات من تراجع كفاءة الشبكة وتأخر مواعيد القطارات.