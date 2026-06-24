في صفقة لافتة أثارت اهتمام هواة جمع العملات حول العالم، بيعت عملة صينية نادرة تعود إلى الحقبة الإمبراطورية، تحمل نقش «التنين»، مقابل 4.87 مليون دولار خلال مزاد علني أُقيم في هونغ كونغ بتنظيم دار Heritage Auctions، وتم شراؤها عبر مزايدة هاتفية.

والعملة من الفضة وتحمل اسم «التنين ذو الشوارب القصيرة»، وتُصنّف ضمن أندر الإصدارات النقدية في تاريخ الصين الحديث، إذ سُكّت عام 1911 في دار سك العملة بمدينة تيانجين، خلال السنة الأخيرة من حكم أسرة تشينغ الإمبراطورية.

وشهد تصميم العملة مشاركة المصمم الإيطالي لويجي جيورجي، الذي أسهم في منحها طابعاً فنياً مميزاً جعلها لاحقاً واحدة من أكثر القطع النقدية طلباً في مزادات العملات النادرة حول العالم.