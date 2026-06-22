كشف تقرير عالمي حديث أن امتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرة على توظيفها في بيئة العمل أصبح عاملاً حاسماً في تعزيز فرص التوظيف ورفع مستويات الأجور، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم.

واستند التقرير، الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان "مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي العالمي 2026"، إلى تحليل أكثر من بليون إعلان وظيفي عالمي، ما يجعله أحد أكبر الدراسات التي رصدت تأثير هذه التقنية على مستقبل الوظائف والإنتاجية.

وأوضح التقرير أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع تحقق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، حيث سجلت المؤسسات الأكثر اعتماداً على التقنية نمواً في الإنتاجية يفوق نظيراتها الأقل استخداماً لها بنحو 40%، فيما حققت أفضل خمس شركات في التصنيف قفزة استثنائية بلغت 163% في معدلات نمو الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المكاسب لم تنعكس على الأداء التشغيلي فقط، بل ارتبطت أيضاً بزيادة الرواتب وتوسيع قاعدة التوظيف بوتيرة أسرع، ما يعزز من أهمية المهارات الرقمية المتقدمة داخل بيئات العمل الحديثة.

وفي جانب التوظيف، أظهرت البيانات أن الوظائف المبتدئة المرتبطة بمهارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، والتي يبلغ عددها نحو 2.4 مليون وظيفة، تتضمن مسؤوليات قيادية ومهام أكثر تعقيداً بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف مقارنة بالوظائف التقليدية للمبتدئين.

ورغم المخاوف المرتبطة بأتمتة بعض المهام، أكد التقرير أن المهن التي تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي تشهد نمواً متسارعاً يفوق بنحو الضعف معدلات نمو الوظائف التقليدية، ما يشير إلى أن التقنية لا تقتصر على استبدال بعض الأعمال، بل تسهم في خلق فرص جديدة وتطوير وظائف أكثر تخصصاً وقيمة.

وتتوافق هذه النتائج مع رؤية عدد من قادة قطاع التقنية، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، الذي يرى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محركاً رئيسياً لخلق وظائف جديدة، مؤكداً أن أحد أبرز آثاره الحالية يتمثل في استحداث أعداد كبيرة من الفرص المهنية في مختلف القطاعات.

ويعكس التقرير تحولاً متزايداً في متطلبات سوق العمل العالمي، حيث أصبحت مهارات الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في بناء المسارات المهنية المستقبلية، إلى جانب دورها المتنامي في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات والاقتصادات.