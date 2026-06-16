في خطوة جديدة تعزز بها بكين طموحاتها المتصاعدة في قطاع الفضاء التجاري، شق صاروخ صيني حامل من طراز «ليجيان-1 واي14» عنان السماء أمس، معلناً انطلاق رحلة فضائية مثيرة، حملت على متنها ثمانية أقمار اصطناعية دفعة واحدة إلى مدار الأرض المنخفض.

ومع دقات الساعة التي أشارت إلى منتصف النهار بتوقيت بكين، اهتزت الأرض تحت منصة الإطلاق في منطقة تجريبية مخصصة للابتكار الفضائي التجاري بشمال غربي الصين، حيث انطلق الصاروخ وسط كتلة من اللهب والدخان ليخترق الغلاف الجوي بكفاءة عالية، واضعاً الأقمار الثمانية في مداراتها المحددة بدقة متناهية وبنجاح باهر، ليسطر بذلك فصلاً جديداً من فصول الريادة الصينية في تكنولوجيا الفضاء التجاري.