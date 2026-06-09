أطلقت ميتا «إنستغرام بلس Instagram Plus» باشتراك مدفوع عبر منصة مشاركة الصور «إنستغرام»، ويتيح الاشتراك أكثر من 12 ميزة حصرية، يتركز معظمها حول «القصص Stories»، في توجه متزايد داخل «ميتا» نحو تقديم أدوات متقدمة للمستخدمين مقابل اشتراك شهري.

وتمنح الخدمة الجديدة المشتركين قدرة أكبر على إدارة القصص وتحليل أدائها، إذ يمكن تمديد مدة ظهور القصة من 24 ساعة إلى 48 ساعة، إضافة إلى استخدام ميزة Story Spotlight، التي تعزز ظهور قصة محددة لدى الأصدقاء والمتابعين، كما تتيح إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور لتحديد من يمكنه مشاهدة كل قصة بدقة أكبر.

وفي جانب التحليلات، يتيح الاشتراك الاطلاع على عدد مرات إعادة مشاهدة القصص، إلى جانب إمكانية البحث داخل قائمة المشاهدين، مما يمنح المستخدمين فهماً أعمق لتفاعل متابعيهم مع المحتوى. ولا تقتصر المزايا على القصص فقط؛ إذ يضيف اشتراك «إنستغرام بلس» أداة لمعاينة المنشورات قبل نشرها، وإمكانية نشر المحتوى في الملف الشخصي دون ظهوره في الخلاصة الرئيسية.

ويرفع الاشتراك أقصى حد للعناصر المثبتة في أعلى الملف الشخصي إلى 6 عناصر، مع توفير أيقونات مخصصة للتطبيق وخيارات جديدة للخطوط في قسم السيرة الذاتية، فضلاً عن تفاعلات متحركة باسم Super Hearts يمكن إرسالها رداً على قصص الأصدقاء. ومن أبرز المزايا الجديدة إمكانية مشاهدة القصص بنحو مجهول دون الظهور في قائمة المشاهدين، وهي ميزة أصبحت حصرية للمشتركين في اشتراك «بلس»، مما يثير اهتمام الجهات التنظيمية المعنية بالخصوصية وحماية البيانات.