تحول الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق، إلى مسرح لفاجعة مرورية مروعة، إثر تصادم عنيف لحافلة نقل ركاب، أسفر في حصيلة أولية صادمة عن مصرع 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

النيران التهمت كل شيء

وفي تفاصيل الحادث المأساوي، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار بأن الحافلة كانت قادمة من البصرة قبل أن تصطدم بقوة على الطريق السريع، وهو ما أدى إلى اندلاع حريق فوري ومفاجئ، التهم هيكل الحافلة بالكامل وحاصر الركاب بداخلها.

وأشار المصدر إلى أن حصيلة الضحايا الحالية تُعد «أولية»، وهي مرشحة للارتفاع خلال الساعات القادمة نظراً لوجود حالات حرجة جداً وبإصابات خطيرة بين المصابين.

استنفار صحي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية حالة الاستنفار في المستشفيات القريبة من موقع الحادث، مؤكدة في بيان رسمي نقل جميع المصابين على وجه السرعة إلى المؤسسات الطبية والمراكز الصحية القريبة، لتقديم الرعاية الإسعافية والعلاجية العاجلة لهم، فيما باشرت فرق الدفاع المدني انتشال جثامين الضحايا.