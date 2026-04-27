في واحدة من أكثر الحوادث إيلاماً، استيقظت محافظة الكرك، جنوب العاصمة الأردنية عمّان، على جريمة هزّت الوجدان العام، بعدما أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة داخل مزرعة تعود لأقاربه، في واقعة صادمة تجاوزت حدود الفاجعة إلى قسوة يصعب استيعابها.

ووفقاً لمصدر أمني، فإن الحادثة وقعت في منطقة المزار غرب الكرك، حيث عُثر على الأطفال جثثاً هامدة داخل المزرعة، بعد أن تعرّضوا للطعن باستخدام أداة حادة. المشهد، كما وصفته الجهات المعنية، كان قاسياً ومفجعاً بكل تفاصيله.

ولم تتضح بعد الدوافع الكاملة وراء الجريمة، إذ لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها. غير أن روايات متداولة بين السكان تشير إلى وجود خلافات أسرية متراكمة بين الأب والأم خلال الفترة الماضية، قد تكون ساهمت في تصاعد التوتر داخل الأسرة.

وفي تطور صادم، أقدم الجاني على توثيق جريمته، والتقط صوراً لجثث أطفاله وأرسلها إلى والدتهم عبر تطبيق «واتساب»، قبل أن يغادر موقع الحادث.

من جانبها، أعلنت الجهات الأمنية إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من وقوع الجريمة، وضُبطت بحوزته أداة الجريمة، وتمت إحالته إلى التحقيق تمهيداً لعرضه على القضاء. كما تبيّن أن أعمار الأطفال كانت خمسة وسبعة وعشرة أعوام، ما ضاعف من وقع الصدمة التي خلّفتها هذه الجريمة في الشارع الأردني.