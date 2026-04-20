في اكتشاف علمي يفتح باباً جديداً لفهم النظم البيئية الخفية، رصد باحثون تجمعاً هائلاً للنحل يقدّر بنحو 5.5 مليون نحلة، تعيش تحت تربة مقبرة هادئة في ولاية نيويورك، في ظاهرة وُصفت بأنها واحدة من أكبر التجمعات المسجلة عالمياً، وذلك بحسب ما نشره موقع 24، في دراسة تعيد النظر في طبيعة الحياة التي تدب تحت أقدام البشر دون أن تُرى.

وتعود القصة إلى ملاحظة عابرة قادت إلى اكتشاف غير متوقع، حيث لاحظت إحدى الباحثات نشاطاً كثيفاً للنحل ينبعث من الأرض، قبل أن تكشف التحاليل شبكة أنفاق واسعة تحت السطح، تؤوي هذا العدد الضخم من النحل الذي يعيش منفرداً داخل جحور ترابية، على عكس الصورة النمطية للنحل الذي يعيش في خلايا جماعية.

وتشير البيانات إلى أن كل متر مربع من التربة يحتوي على مئات النحل، ما يجعل الموقع أشبه بـ«مدينة خفية» كاملة، تعمل بصمت، وتؤدي دوراً بيئياً بالغ الأهمية، خصوصاً في تلقيح محاصيل زراعية رئيسية مثل التفاح والتوت الأزرق. ويرى العلماء، أن طبيعة المقابر، بما تتميز به من هدوء واستقرار وغياب الأنشطة البشرية المكثفة، وفّرت بيئة مثالية لهذا النوع من النحل، الذي يُعد جزءاً أساسياً من التوازن البيئي، رغم بقائه بعيداً عن الأنظار لسنوات طويلة.

كما يحذر الباحثون، من أن مثل هذه التجمعات قد تكون أكثر انتشاراً مما هو معروف، لكنها مهددة بفعل التوسع العمراني وتغير استخدامات الأراضي، ما يستدعي تعزيز الوعي بأهمية هذه الكائنات التي تعمل كـ«محرك خفي» للحياة الزراعية.