أعلنت السلطات النيوزيلندية أمس (الأحد) انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل في الجزيرة الشمالية، جراء الإعصار المداري «فايانو» الذي يضرب المنطقة برياح شديدة وأمطار غزيرة.

وقال وزير إدارة الطوارئ مارك ميتشل إن نحو 800 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم حتى الآن، فيما أُعلنت حالة الطوارئ في نحو 10 مواقع مختلفة بالجزيرة الشمالية، بسبب خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق.

وأوضح ميتشل أن الإعصار «فايانو»، الذي بدأ يؤثر على الجزيرة الشمالية منذ ليل السبت، يحمل رياحاً تصل سرعتها إلى أكثر من 130 كيلومتراً في الساعة، وأمطاراً غزيرة تسببت في فيضانات ساحلية وانهيارات أرضية في عدة مناطق، خصوصاً في نورثلاند وباي أوف بلنتي وهاوكس باي.

وأضاف الوزير أن مراكز الدفاع المدني تم تفعيلها في أنحاء البلاد، وأن السلطات تعمل على استعادة التيار الكهربائي تدريجياً، وتمت بالفعل إعادة الكهرباء إلى جزء من المنازل المتضررة، مشدداً على أن الذروة الحقيقية للإعصار لم تصل بعد، داعياً السكان للالتزام بتعليمات السلامة وتجنب التنقل غير الضروري.

من جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية أن الإعصار يتحرك شرقاً باتجاه الساحل الشرقي للجزيرة، مما يزيد من خطر الأمواج العالية التي قد تصل إلى 8-11 متراً في بعض المناطق الساحلية.

ودعت السلطات المواطنين إلى الاستعداد لانقطاع محتمل للكهرباء والمياه، وتجهيز حقائب الطوارئ، ومتابعة التحذيرات الرسمية عبر الراديو أو التطبيقات.

ويأتي إعصار «فايانو» بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية التي ضربت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة، أبرزها الإعصار «غابرييل» عام 2023، الذي أودى بحياة 11 شخصاً على الأقل وتسبب في نزوح آلاف السكان وخسائر اقتصادية هائلة في الجزيرة الشمالية.

وتُعد نيوزيلندا، بموقعها في «حزام النار» وحساسيتها للتغير المناخي، عرضة للأعاصير المدارية والعواصف الشديدة، خصوصاً في فصلي الخريف والشتاء، وقد أدت الأحداث السابقة إلى إجراء تحقيق حكومي رسمي حول نظام إدارة الطوارئ، أوصى بتحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز الاستعداد المبكر للكوارث.