أفادت خدمة «كوبرنيكوس» لتغيّر المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي بأن شهر مارس الماضي كان ثاني أكثر أشهر مارس دفئًا في أوروبا منذ بدء تسجيل البيانات، كما سجّل ثاني أعلى درجة حرارة لسطح البحر عالميًا خلال الشهر ذاته.

وعلى مستوى العالم، جاء مارس في المرتبة الرابعة بين أكثر أشهر مارس دفئًا منذ بدء التسجيلات، بمتوسط درجة حرارة بلغ 13.94 درجة مئوية، أي بزيادة قدرها 1.48 درجة مقارنة بمتوسط الفترة ما قبل الصناعية بين عامي 1850 و1900، وبمقدار 0.53 درجة أعلى من متوسط مارس خلال الفترة من 1991 إلى 2020، وفقًا للبيانات.

وذكرت «كوبرنيكوس» أن اتجاه درجات الحرارة القصوى لا يزال متواصلًا، مشيرة إلى أن أكثر شهر مارس دفئًا على الإطلاق كان في عام 2024.

وشهدت أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث بلغ المتوسط 5.88 درجات مئوية، أي أعلى بـ2.27 درجة مقارنة بالفترة من 1991 إلى 2020.

وفي حين كانت أجزاء واسعة من القارة أكثر جفافًا من المعتاد، تسبّبت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات بمناطق في البحر المتوسط وإسكندنافيا.

وسجّل القطب الشمالي أدنى مستوى على الإطلاق لمساحة الجليد البحري في مارس الماضي، حيث تراجعت بنسبة 5.7 من المتوسط، وهو أدنى مستوى يتم رصده لهذا الشهر، بحسب «كوبرنيكوس».