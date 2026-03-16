في قصة تبدو كأنها مقتبسة من فيلم كوميدي رومانسي، أثار مراهق ألماني يبلغ من العمر 15 عاماً دهشة الشرطة والمجتمع بعدما استولى على حافلة نقل عام في مدينة فيسبادن، وقادها لمسافة تزيد على 130 كيلومتراً حتى مدينة كارلسروه، بهدف إيصال صديقته البالغة 14 عاماً إلى مدرستها.

ووقعت الواقعة في صباح يوم الجمعة حيث تمكن الفتى الذي ينحدر من منطقة ماينز كاستل القريبة من فيسبادن، من الدخول إلى مقر شركة النقل، دون كسر أو اقتحام عنيف، فتح الحافلة بسهولة وشغلها باستخدام مفتاح رئيسي.

وبحسب بيان الشرطة، انطلق الفتى بالحافلة في رحلة استمرت ساعات، وعند وصوله إلى كارلسروه اصطحب صديقته التي كانت تنتظره، ثم واصلا الطريق معاً حتى تم رصد الحافلة من قبل دورية شرطة في منتصف النهار تقريباً.

وأوقفت الشرطة المركبة وسيطرت على الوضع دون مقاومة، ولم يُصب أحد بأذى، كما أكدت السلطات أن الحافلة عادت إلى مالكها سليمة تماماً.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات لا تعرف حتى اللحظة كيف حصل المراهق على المفتاح أو كيف تمكن من قيادة الحافلة بهذه المهارة لمسافة طويلة، حيث تراوح المسافة بين فيسبادن وكارلسروه عادة بين 130 و150 كلم عبر الطرق السريعة، وتستغرق القيادة نحو ساعة ونصف إلى ساعتين في الظروف العادية.

وتواجه المراهق اتهامات بالسرقة والقيادة دون رخصة، فيما أطلقت الشرطة سراحه لاحقاً وسلمته إلى ولي أمره، مؤكدة أن الحافلة لم تتعرض لأي أضرار خلال الواقعة.

وانتشرت الواقعة بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تعليقات متباينة بين من وصفها بـ«أكبر إثبات حب في التاريخ» ومن اعتبرها «تهوراً خطيراً يستحق العقاب».