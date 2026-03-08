يُعد الفلفل، بمختلف أنواعه الحلوة والحارة، أحد أكثر المكونات حضورًا في المطابخ العالمية، غير أن قيمته لا تقتصر على تعزيز النكهة فحسب، بل تمتد إلى فوائد صحية مدعومة بأبحاث علمية تناولت مركباته النشطة وتأثيرها في الجسم.

تشير دراسات منشورة في مجلات التغذية والطب الوقائي إلى أن الفلفل الحار يحتوي على مركب «الكابسيسين»، وهو المسؤول عن الطعم اللاذع، ويرتبط بخصائص مضادة للالتهاب ومساعدة على تحسين التمثيل الغذائي. ووفق مراجعات علمية في دوريات متخصصة بالتغذية السريرية، قد يساهم الكابسيسين في زيادة معدل حرق السعرات الحرارية بشكل طفيف من خلال تحفيز عملية توليد الحرارة في الجسم، كما يرتبط بانخفاض محدود في الشهية لدى بعض الأفراد.

أما الفلفل الحلو، خصوصًا الأحمر منه، فيتميز بارتفاع محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، وهي مركبات تسهم في دعم جهاز المناعة وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي. وتوضح أبحاث منشورة في مجلات علوم الغذاء، أن تناول الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة يرتبط بانخفاض مخاطر بعض الأمراض المزمنة على المدى الطويل ضمن نمط غذائي متوازن.

كما تشير تقارير بحثية إلى أن الفلفل قد يدعم صحة القلب، بفضل احتوائه على مركبات نباتية تسهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، وإن كانت هذه التأثيرات تعتمد على الكمية المستهلكة والنمط الغذائي العام.