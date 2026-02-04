أعلنت The Washington Post بدء تنفيذ موجة واسعة من تسريحات الموظفين تشمل أكثر من 300 صحفي من أصل نحو 800 في غرفة الأخبار، إضافة إلى موظفين في القطاعات الإدارية والتجارية، ما يؤدي إلى تقليص إجمالي القوة العاملة في المؤسسة بنحو 30%.

وأفادت الصحيفة أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على تغطيات الأخبار المحلية والدولية والرياضية، في إطار توجه تحريري جديد يركز بصورة أكبر على الأخبار الوطنية والسياسة، إلى جانب ملفات الأعمال والصحة. وأوضح رئيس التحرير التنفيذي مات موراي في اتصال مع العاملين أن المؤسسة تكبدت خسائر مالية متراكمة على مدى فترة طويلة، ولم تعد تلبي احتياجات القراء بالشكل المطلوب في ظل بيئة إعلامية رقمية شديدة التنافس.

وأشار موراي إلى أن نموذج العمل السابق كان يعتمد على هيمنة الصحيفة في سوق الطباعة المحلية، وهو نموذج لم يعد يتماشى مع التحولات الرقمية الحالية، لافتًا إلى أن حركة الزيارات القادمة من محركات البحث تراجعت بنحو 50% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو تراجع يعزى جزئيًا إلى صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيرها على أنماط استهلاك الأخبار. كما أوضح أن حجم الإنتاج اليومي للمواد الصحفية انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع من الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية التقليدية في الولايات المتحدة، وسط محاولات متواصلة لإعادة بناء نماذج أعمال رقمية مستدامة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليص نطاق التغطية في بعض المجالات، مقابل تعزيز التركيز على المحتوى الذي يُعتقد أنه أكثر قدرة على جذب الاشتراكات الرقمية والإيرادات الإعلانية.