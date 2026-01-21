لم يكن مساء الأحد الماضي عادياً في عرض البحر المتوسط، فخلال ساعات قليلة تحوّل مسار سفينة شحن إلى سباق مع الزمن، وانتهى المشهد بحادث غرق قبالة السواحل الليبية، أعاد إلى الواجهة مخاطر الملاحة البحرية في المنطقة.

بلاغ طارئ وفقدان السيطرة

أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا تلقيها بلاغاً عاجلاً يتعلق بالسلامة البحرية، يفيد بفقدان السيطرة على سفينة نقل بضائع تحمل اسم "MINI MV STARM"،خلال إبحارها قبالة السواحل الليبية مساء الأحد.

لحظات الغرق.. الموقع والتوقيت

وأوضحت المصلحة في بيانها أن السفينة، التي ترفع علم دولة سانت كيتس ونيفيس المسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية برقم IMO 8215613، شوهدت عند الساعة 16:16 بالتوقيت المحلي في بداية حالة الغرق، على بعد يُقدّر بنحو 50 ميلاً بحرياً شمال منطقة الجبل الأخضر شرقي ليبيا.

رحلة لم تكتمل

وبيّنت أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء صيدا اللبناني، محمّلة بشحنة من الآلات الثقيلة والرخام، قبل أن تتعرض للحادث الذي أنهى رحلتها في أعماق البحر.

نهاية آمنة للطاقم

وفي تطور مطمئن، أكدت مصلحة الموانئ أن جميع أفراد الطاقم البحري، وعددهم 11 شخصاً، تم إنقاذهم بالكامل، وجرى نقلهم إلى جزيرة مالطا على متن السفينة M/V GOLDEN BELJIN التي شاركت في عملية الإنقاذ.

تحقيقات ومتابعة

وتتابع الجهات المختصة ملابسات الحادث، في وقت تتجددالتساؤلات حول عوامل السلامة البحرية وظروف الملاحة في هذا الجزء الحيوي من البحر المتوسط.