كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة حديثة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أنه لم يستخدم أياً من أدوية إنقاص الوزن أو أدوية السكري من فئة "الببتيد الشبيه بالغلوكاجون-1"، والمعروفة باسم "أدوية الدهون"، وأضاف مازحًا: "لا، لم أفعل، ربما يجب علي فعل ذلك".

ويأتي هذا التصريح بعد صدور تقريره الطبي في أبريل، والذي أظهر أن طوله يبلغ 190.5 سم ووزنه 101.6 كغ، أي أقل بنحو 9 كغ مقارنة بالفحص الطبي في عام 2020 خلال ولايته الأولى، حين كان يقترب من نطاق السمنة.

وكان ترمب قد انتقد سابقًا دواء "أوزمبيك"، المستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني وأحد أشهر أدوية التخسيس، واصفًا إياه بحبوب السمنة، مشيرًا إلى أنه قد ينجح مع بعض الأشخاص ولا يكون فعالًا مع آخرين، وذلك خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بحضور وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور.

وتجدر الإشارة إلى أن أدوية مثل أوزمبيك ومونجارو وويغوفي انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة كحل سريع لإنقاص الوزن عبر كبح الشهية، إذ تعمل على محاكاة هرمون طبيعي يفرز بعد الطعام، ما يعزز إفراز الإنسولين ويمنح الشعور بالشبع.

ورغم إشادة بعض المستخدمين بفعاليتها، إلا أن هذه الأدوية ارتبطت بآثار جانبية تشمل الغثيان والتقيؤ واضطرابات الجهاز الهضمي، إضافة إلى ترهلات الجلد، ومخاطر صحية أكثر خطورة في بعض الحالات.