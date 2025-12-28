الحمّى الصباحية قد تكون مؤشراً على اضطراب صحي أو سلوكي مرتبط بالنوم أو المناعة، ولا ينبغي تجاهل تكرارها دون متابعة.



عدوى كامنة.



اضطراب النوم.



جفاف الجسم.



ضعف المناعة.



التهابات مزمنة.