في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة التصفح لمليارات المستخدمين، أطلقت «قوقل» تحديثاً جديداً في متصفح كروم، الأكثر شعبية عالمياً مع أكثر من 3 مليارات مستخدم.

تحديث قوقل كروم الجديد

هذا التحديث، الذي بدأ أولاً على هواتف أندرويد ويتم طرحه الآن على إصدارات سطح المكتب، يركز على تقليل «الحمل الزائد من الإشعارات» التي تسبب إزعاجاً كبيراً للمستخدمين.

وداعاً للاشعارات المزعجة

وفقاً لتصريحات «قوقل»، تشير البيانات إلى أن المستخدمين يتلقون كميات هائلة من الإشعارات، لكن أقل من 1% منها فقط يحصل على أي تفاعل، هذا يؤدي إلى إرباك وإزعاج دون فائدة حقيقية، لذا، أدخلت الشركة ميزة تلقائية تقوم بإزالة أذونات الإشعارات من المواقع التي لم يتفاعل معها المستخدم مؤخراً، أو تلك التي ترسل إشعارات كثيرة دون تفاعل ملحوظ.

كروم يمنع طلبات الإشعارات

في سياق متصل كشف موقع «ديجيتال سيتيزن» التقني في تقريره الأخير، أن كروم أصبح الآن يمنع طلبات الإشعارات من بعض المواقع دون عرض النافذة الاعتيادية للإذن، وبدلاً من ذلك، يظهر رسالة قرب شريط العنوان تفسر أن الطلب تم إيقافه، وفي بعض الحالات يقول: «يعتقد كروم أنك لا تريد إشعارات من هذا الموقع».

أداة فحص السلامة

وتؤكد «قوقل» لمستخدمي كروم أنها ستُبلغهم عند إزالة أذونات الإشعارات، ويمكنهم بسهولة إعادة منح الإذن لموقع معين عبر أداة «فحص السلامة» (Safety Check)، أو بزيارة الموقع مرة أخرى وتفعيل الإشعارات يدوياً.

ويبني هذا التحديث على تغييرات سابقة أدخلتها «قوقل» منذ عام 2020، مثل طلبات الإذن الأكثر هدوءاً وحماية من السلوكيات المسيئة للإشعارات.

تجربة التصفح أكثر هدوءاً وتركيزاً

الآن، يركز التحديث الجديد على الوضوح والتوقيت المناسب، مما يساعد في جعل تجربة التصفح أكثر هدوءاً وتركيزاً دون فقدان الإشعارات المفيدة فعلاً.

هذه الميزة جزء من جهود «قوقل» المستمرة لمكافحة الإشعارات غير المرغوب فيها، وتُعتبر خطوة إيجابية نحو تصفح أكثر راحة وأماناً.