أخلت جهات التحقيق في مصر، اليوم (الجمعة)، سبيل ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بعد توقيفها على خلفية تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل حول حيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه، وجرى إطلاق سراحها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ماجدة الحشاش (60 عاماً) بعد مداخلة تلفزيونية ادعت خلالها امتلاكها سلاحاً نارياً مرخّصاً منذ نحو 18 عاماً، وهدّدت باستخدامه ضد محامي قاتل ابنتها وصديقة لها.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمة لها محل إقامة آخر بمنطقة إمبابة، ولديها سجل جنائي سابق يتضمن خمس قضايا متنوعة، منها السرقة والضرب وقضايا آداب عامة، إضافة إلى حكمين سابقين في قضايا إيصال أمانة.

وأكدت التحريات أنه لم يتم العثور على السلاح الذي ادعت حيازته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتعود جذور القضية إلى يونيو 2022، حين عُثر على جثمان المذيعة شيماء جمال مدفوناً داخل مزرعة جنوب الجيزة، بعد أن ارتكب الجريمة بحقها القاضي السابق أيمن حجاج، الذي كان مرتبطاً بها عرفياً، بمساعدة شريكه حسين الغرابلي، إثر خلافات حادة.

وكشفت التحقيقات عن تخطيط مسبق للقتل باستخدام العنف والخنق، مع محاولات لتشويه الجثمان، وتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين في أغسطس الماضي، ما أنهى الفصل الأكثر دموية في هذه القضية التي هزّت الرأي العام المصري.