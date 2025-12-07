في حادثة صادمة شهدتها مدينة هاغن الألمانية، أعلنت الشرطة الألمانية أن طفلاً يبلغ 5 أعوام فقط تسبب في اندلاع حريق ضخم انتهى باحتراق سيارة جاره بالكامل، بعد أن أشعل لعبة نارية كانت والدته قد أهدتها له.

وقدّرت الشرطة الخسائر بنحو 30 ألف يورو، مؤكدة أن الأم (42 عاماً) شاركت طفلها تشغيل لعبة نارية من نوع «مشررة» داخل موقف سيارات سكني، ما تسبب في تطاير الشرارات إلى أوراق جافة أسفل إحدى السيارات.

وبلمح البصر، اشتعلت النار وانتشرت داخل المركبة التي احترقت بالكامل، بينما فشلت محاولات إخماد الحريق قبل وصول فرق الإطفاء، التي أنقذت بقية السيارات من مصير مماثل.

وتواجه الأم حالياً تهمة التسبب في حريق بالإهمال، وسط تحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة وكيفية وصول الألعاب النارية إلى يد طفل صغير داخل منطقة سكنية.