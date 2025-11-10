شهد متجر مجوهرات شهير في مدينة أحمد أباد الهندية محاولة سرقة غير مألوفة، حين دخلت امرأة وجهها مغطى بوشاح مدعية أنها زبونة عادية، وفجأة باغتت صاحب المتجر باستخدام مسحوق الفلفل الحار لإرباكه وسرقة محتويات المحل.

ووفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة، حاولت المرأة رش المسحوق باتجاه عيني صاحب المتجر عند الساعة 12:30 ظهراً في منطقة رانِب قرب سوق الخضار، إلا أن خطتها باءت بالفشل ولم تصب عينيه.

وفور إدراكه، تصرف صاحب المتجر بسرعة مذهلة، موجهاً نحو 20 صفعة للمرأة خلال 25 ثانية، قبل أن يقفز إلى منضدة العرض ويجذبها خارج المتجر، مستمراً في صفعها حتى خارج المحل.

وقالت الشرطة المحلية إن صاحب المتجر رفض تقديم شكوى رسمية ضد المرأة، إلا أن التحقيق مستمر بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة لمحاولة تحديد هويتها ومكانها.