تحولت مشادة بين طفلين إلى حادثة مروعة في إحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية، بعدما أقدمت سيدة على تنفيذ هجوم حارق ضد جارتها، مستخدمة مادة كيميائية خطيرة تُعرف محليًا باسم «مياه نار»، ما أسفر عن إصابة الضحية بحروق بالغة في الوجه والجسد.

وتعود تفاصيل الحادثة وفق محاضر شرطة الزقازيق إلى خلاف سابق نشب بين نجلَي السيدتين، تطور إلى مشادات متبادلة دفعت والدة أحدهما إلى الانتقام بعد أن قامت جارتها بتحرير محضر رسمي ضد ابنها.

وأثناء مرور المجني عليها في طريقها إلى السوق أوهمتها المتهمة برغبتها في الصلح، قبل أن تباغتها بسكب السائل الحارق على وجهها وجسدها، ثم تتابع صبّ المادة عليها أثناء محاولتها الفرار والاحتماء بأحد المنازل.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة المروعة، حيث ظهرت الضحية وهي تهرب في حالة هلع، بينما واصلت الجانية مطاردتها قبل أن تلوذ بالفرار.

ونُقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن التهمت النيران ملابسها وتسببت في حروق متعددة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط المتهمة واستكمال التحقيقات.