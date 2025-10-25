تحوّلت حادثة يومية بسيطة إلى مأساة صادمة في بريطانيا، بعد أن أودت لدغة ذبابة حصان بحياة عامل مزرعة شاب يبلغ من العمر 31 عاماً. كان أندرو كين يعمل في إحدى مزارع مدينة شروزبري، عندما تعرّض للدغة الذبابة، فظنّ في البداية أن الأمر سطحي وبسيط، واكتفى بتناول مضادات حيوية بعد ظهور بقعة حمراء مثيرة للحكة على جلده. لكن ما بدا بسيطاً سرعان ما تطور إلى تسمم دم قاتل أودى بحياته بعد أسابيع، ليصبح تحذيراً صارخاً من خطورة الإصابات التي قد تبدو عادية في البداية.

لكن بعد مرور أسابيع، انهار كين فجأة خلال سهرة مع أحد أصدقائه، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى نورثمبريا التخصصي للرعاية الطارئة، حيث تبيّن أنه مصاب بـتسمم دموي حاد.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، دخل أندرو في غيبوبة استمرت 5 أسابيع، وتناوب الأطباء على نقله بين عدة مستشفيات، أملاً في إنقاذ حياته، لكنه توفي في 18 سبتمبر الماضي بعد فشل أعضائه الحيوية.

ووصفت والدته راشيل، التي رافقته طوال فترة علاجه، ما حدث بأنه «كابوس لا يُصدق»، وقالت: «لم أتخيل يوماً أن لدغة ذبابة يمكن أن تودي بحياة إنسان، تدهورت حالته بسرعة كبيرة، ولم أستطع مفارقته حتى النهاية».

وأضافت أن ابنها كان يتمتع بشخصية قوية ومحبوبة من الجميع، وأنها فوجئت بعد وفاته بعدد الأصدقاء الذين عبّروا عن حبهم له، وقالت: «كان مضحكاً وطيب القلب، يحب عائلته ويحرص دائماً على حمايتنا».

رحيل أندرو كين المفاجئ شكّل صدمة كبيرة لأسرته ومجتمعه المحلي، ويبرز مخاطر العدوى البكتيرية الناتجة عن لدغات الحشرات، التي قد تتحول إلى أمراض قاتلة في حال إهمالها.