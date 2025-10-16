أكد القنصل العام لجمهورية كازاخستان في جدة نائب المندوب الدائم لكازاخستان لدى منظمة التعاون الإسلامي روسلان كوسبانوف، أن العلاقات الثنائية بين السعودية وكازاخستان، تشهد تطوراً في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، متمنياً الازدهار والتقدم للمملكة وشعبها. جاء ذلك خلال زيارته لمقر صحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت»، وكان في استقباله رئيس التحرير المشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، والمدير العام الزميل عبدالله الحسون، وعدد من قيادات الصحيفة. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر ومناقشة العديد من الموضوعات، من أهمها العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية وكازاخستان، كما أشاد القنصل العام بالمستوى المتميز الذي شهدته صحيفتا «عكاظ» و«سعودي جازيت»، اللتان تعدان أنموذجاً للعمل الإعلامي في شتى المجالات المحلية والدولية. واطلع القنصل الكازاخستاني خلال جولته على سير العمل في أقسام الصحيفتين، وتعرّف على دورة العمل في غرفة الأخبار والموقع الإلكتروني، وآلية صناعة المحتوى، والتحوّل الرقمي، وتحرير الأخبار فور ورودها وحتى الطباعة، كما استمع إلى شرح عن الأدوار التي تقوم بها صحيفتا «عكاظ» و«سعودي جازيت» في كل ما يهم قراءهما ومتابعيهما داخل وخارج المملكة.