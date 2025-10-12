قنّاص بريطاني يُسقط عصابة تهريب المخدرات برصاصة واحدة

في عملية عسكرية غير مسبوقة، نجح قنّاص من قوات المارينز الملكية البريطانية في إيقاف قارب تهريب مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر رصاصة واحدة فقط استهدفت محرك القارب أثناء مطاردته في مياه خليج عُمان.

مطاردة في الفجر

انطلقت العملية في ساعات الفجر الأولى عندما رصدت مروحية «وايلدكات» من الفرقاطة HMS Lancaster ثلاثة زوارق سريعة تثير الشكوك. وفوراً، بدأت القوات البريطانية تتبعها بهدوء، مستخدمة طائرات دون طيار لنقل صور مباشرة إلى غرفة العمليات.

رصاصة تغير كل شيء

بمجرد اقتراب القوات، حاول المهربون الفرار بسرعة تفوق 40 عقدة، وبدؤوا برمي الحمولات الثقيلة من المخدرات في البحر لتخفيف الوزن. لكن قنّاص النخبة، من وحدة 42 Commando، أطلق رصاصة دقيقة من الجو عطّلت محرك القارب الثالث، وأنهت المطاردة في لحظتها.

ضبط حمولة ضخمة

تمت مصادرة ما يزيد على 1.5 طن من الهيروين والميث والكيف، كانت معدة للتوزيع في الشوارع الأوروبية. وقدّر الخبراء قيمة الحمولة بـ35 مليون جنيه إسترليني، ما يشكل ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة.

إشادة رسمية

وتفاعل وزير القوات المسلحة البريطاني ألكارنز مع الواقعة، وقال في تصريح لوسائل إعلام بريطانية إن «هذه العملية الاستثنائية أنقذت أرواحاً، ومنعت المخدرات من الوصول للأطفال». ووجه تحية تقدير للبحرية الملكية والمارينز على احترافيتهم الفائقة.

نهاية قوة بحرية

تعد هذه العملية الأخيرة في سجل HMS Lancaster، التي ستُحال قريباً للتقاعد، منهية بذلك وجوداً بحرياً بريطانياً فعالاً في الخليج العربي بعد سنوات من العمليات الأمنية النوعية.