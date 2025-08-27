رسالة انتقاد توقف موظفي وكالة الطوارئ الأمريكية عن العمل
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيقاف أكثر من 10 موظفين في وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (FEMA) عن العمل، وذلك بعد توقيعهم رسالة مفتوحة انتقدت قيادة الوكالة وتوجهاتها، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

الرسالة التي وقّعها نحو 180 موظفًا حاليًا وسابقًا، وُجّهت إلى أعضاء في الكونغرس ومسؤولين حكوميين، وتضمنت اعتراضات على طريقة إدارة الوكالة لملفاتها، في ظل تزايد الضغوط المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه البيت الأبيض انتقادات حادة بشأن سياساته المتعلقة بالمناخ وإدارة الكوارث.

أخبار ذات صلة
 
لندن تحارب الضوضاء في المترو بحملة «استخدم سماعاتك»
لندن تحارب الضوضاء في المترو بحملة «استخدم سماعاتك»
سرير ينهار وسيارات خاصة.. قصة السجين الذي يستنزف أموال النمسا
سرير ينهار وسيارات خاصة.. قصة السجين الذي يستنزف أموال النمسا