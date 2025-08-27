رسالة انتقاد توقف موظفي وكالة الطوارئ الأمريكية عن العمل

أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيقاف أكثر من 10 موظفين في وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (FEMA) عن العمل، وذلك بعد توقيعهم رسالة مفتوحة انتقدت قيادة الوكالة وتوجهاتها، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

الرسالة التي وقّعها نحو 180 موظفًا حاليًا وسابقًا، وُجّهت إلى أعضاء في الكونغرس ومسؤولين حكوميين، وتضمنت اعتراضات على طريقة إدارة الوكالة لملفاتها، في ظل تزايد الضغوط المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه البيت الأبيض انتقادات حادة بشأن سياساته المتعلقة بالمناخ وإدارة الكوارث.