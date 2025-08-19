رحّب برنامج الربط الجوي بتسيير خطوط «لوفتهانزا» الألمانية لرحلاتها المباشرة من مدينة ميونخ إلى مدينة الرياض، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أكتوبر من العام الحالي، مما يسهم في تطوير المسارات الجوية وزيادة السعة المقعدية.

ويُعدُّ هذا المسار الجوي الجديد إضافة مهمة إلى الرحلات اليومية الحالية بين الرياض وفرانكفورت، إذ يوفر للسائحين خيارات أوسع للسفر من ألمانيا إلى المملكة.

ومن المقرر أن تُشغّل «لوفتهانزا» هذا الخط المُعاد إطلاقه باستخدام أحدث طائراتها، طراز (إيرباص A350-900) بسعة 293 مقعدًا موزعة على درجة الأعمال، والدرجة الممتازة، والدرجة الاقتصادية.

يُذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبرنامج الطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، وذلك لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.