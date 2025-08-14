تعتزم شركة «آبل» إطلاق روبوت ذكي يعمل مساعدا افتراضيا بحلول عام 2027، في خطوة؛ تهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية جديدة تتجاوز ما يقدمه آيفون أو آيباد حاليًا.

ووفقًا لوكالة «بلومبيرغ»، فإن الجهاز الجديد سيأخذ شكل روبوت مكتبي مزود بشاشة قياسها 7 إنشات، شبيهة بآيباد، قابلة للدوران والتمدد حتى 6 إنشات في جميع الاتجاهات، مما يتيح إعادة التموضع تلقائيًا لمواجهة المستخدم أثناء الحديث.

وينتظر أن يعمل الروبوت عبر نسخة متقدمة من المساعد الصوتي «سيري» مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقادرة على حفظ المعلومات، وإجراء محادثات طبيعية، والمشاركة في النقاشات، مثل: اقتراح المطاعم، وتنظيم الرحلات، أو التخطيط للمهام اليومية، بشكل مشابه لتجربة المحادثة في منصة OpenAI.

كما سيدعم الجهاز مكالمات «فيس تايم FaceTime» بميزة شبيهة بخاصية البقاء في المنتصف «سنتر ستيج Center Stage» لمتابعة حركة الأشخاص في الغرفة، وإمكانية التحكم في موضع الشاشة. ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة النماذج الأولية، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن التصميم أو موعد الطرح، إلا أن «آبل» تستهدف إطلاقه بحلول عام 2027.

وفي موازاة ذلك، تطور «آبل» نموذجًا آخر لروبوت متحرك بعجلات وذراع آلية كبيرة مخصص للمهام الصناعية أو التجارية، في إطار توسيع نطاقها في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.