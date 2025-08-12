أكد علماء من جامعة جورجيا أن نيزكًا سقط في يونيو الماضي على منزل في مدينة ماكدونو بولاية جورجيا الأمريكية، أقدم من الأرض بمئات الملايين من السنين، إذ قُدّر عمره بنحو 4.56 مليار سنة، مقارنة بعمر الأرض البالغ نحو 4.5 مليار سنة.

النيزك، الذي أطلق عليه الباحثون اسم «نيزك ماكدونو»، نشأ على الأرجح من حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، وربما كان نتيجة انفجار هائل وقع قبل 470 مليون سنة. وقد دخل الغلاف الجوي بسرعة عالية، مكوّنًا كرة نارية شوهدت في سماء الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، قبل أن تخترق شظية بحجم ثمرة طماطم كرزية سقف المنزل وتستقر داخله.

واستعاد العلماء 50 غرامًا من النيزك، بينها 23 غرامًا خُصصت للفحص في جامعة جورجيا. وأظهر التحليل أنه من نوع «كوندريت عادي» من الفئة L، وهي بقايا حجرية تشكلت في بيئة غنية بالأكسجين في بدايات النظام الشمسي، ما يجعله بمثابة «كبسولة زمنية» طبيعية.

ويعد «نيزك ماكدونو» النيزك السابع والعشرين الذي يُعثر عليه في تاريخ ولاية جورجيا، والسادس فقط الذي يُشاهد عند سقوطه، ما يجعله ذا قيمة علمية كبيرة. وسيُعرض جزء من شظاياه في متحف تيلوس للعلوم، فيما يستمر تحليل البقية لدراسة تاريخه وأهميته.