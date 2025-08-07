كشفت تحقيقات وزارة الداخلية المصرية مع عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المقبوض عليهم أخيراً، عن أنشطة مالية مشبوهة تشمل ملايين الجنيهات والاستثمارات غير القانونية وامتلاك البعض منهم لكميات كبيرة من الذهب.

وأثبتت التحقيقات تورط التيك توكر مداهم في غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه تحصل عليها نظير نشر وترويج مقاطع فيديو تخالف قيم ومبادئ المجتمع المصري، كما أدانت الجهات الأمنية البلوغر سوزي الأردنية، واسمها الحقيقي مريم الدسوقي، بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال شراء عقارات فاخرة في القاهرة، وكشفت التحقيقات بأن مصدر هذه الأموال يعود إلى أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الإعلانات المضللة لشركات توظيف أجنبية، ما أدى إلى اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

وعثرت الجهات الأمنية على 2 كيلو جرام من الذهب ومبالغ مالية ضخمة بحوزة صانعة المحتوى الشهيرة بأم مكة المعروفة بمحتواها المرتبط بالفسيخ، يُعتقد أنها نتيجة عمليات غسل أموال، حيث تشير التقارير إلى أن أم مكة استغلت شهرتها على منصات التواصل لإنشاء شبكة مالية معقدة، تتضمن التعامل مع أموال مشبوهة تم تحويلها إلى استثمارات في الذهب والعقارات.

وشهدت مصر حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت عددًا من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، المعروفين بـ«البلوغرز»، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفة الآداب، وخدش الحياء، وتهم تتعلق بغسل الأموال، والاحتيال، وجمع ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.