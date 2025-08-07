شهدت عدة مطارات رئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مطار نيوآرك ليبرتي الدولي، اضطرابات كبيرة في حركة الطيران يوم الأربعاء، بعد أن أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز رحلاتها الرئيسية لعدة ساعات بسبب عطل تقني مفاجئ.

ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، بدأت المشكلة نحو الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث طلبت يونايتد إيرلاينز إيقاف الرحلات مؤقتًا في عدة مطارات بسبب خلل في أنظمتها التقنية، حتى أثرت المشكلة التقنية على عمليات الشركة في مطارات رئيسية مثل شيكاغو، دنفر، هيوستن، سان فرانسيسكو، ونيوآرك، مما تسبب في تأخيرات واسعة النطاق وإلغاءات لبعض الرحلات.

أدى هذا العطل إلى توقف الطائرات على الأرض، مما تسبب في تأخيرات كبيرة، حيث وصلت نسبة الرحلات المتأخرة إلى 31%، بينما تم إلغاء 1% من إجمالي الرحلات حتى الساعة 9:45 مساءً، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات FlightAware.

وأعلنت يونايتد إيرلاينز في بيان رسمي أن العطل التقني تم حله في وقت لاحق من مساء الأربعاء، وأن الشركة بدأت في استعادة العمليات الطبيعية، وأوضحت الشركة أنها عملت مع العملاء المتأثرين لتوفير حلول مثل إعادة الحجز أو توفير إقامة فندقية للمسافرين الذين تأثروا بالتأخيرات.

ويُعد مطار نيوآرك ليبرتي الدولي أحد أكثر المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة، وهو مركز رئيسي لعمليات يونايتد إيرلاينز، التي تدير نحو ثلثي الرحلات في المطار، وشهد المطار في الآونة الأخيرة تحديات متكررة، بما في ذلك نقص في أعداد مراقبي الحركة الجوية ومشاكل تقنية متعلقة بمعدات إدارة الطيران الفيدرالية، مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات متكررة خلال الأشهر الماضية.

وفي مايو 2025، اضطرت يونايتد إيرلاينز إلى إلغاء 35 رحلة يومية من وإلى نيوآرك بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية وأعطال في المعدات، مما يشير إلى أن المشاكل التقنية والبنية التحتية لا تزال تمثل تحديًا مستمرًا، ويعود جزء من هذه المشاكل إلى نقص مزمن في عدد مراقبي الحركة الجوية، حيث أشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى وجود عجز يصل إلى 3500 مراقب على مستوى البلاد.

وتسبب العطل التقني في إزعاج كبير للمسافرين، حيث تقطعت السبل بالعديد منهم في المطارات لساعات، ومع اقتراب موسم السفر الصيفي، حذر خبراء الطيران من أن مثل هذه الاضطرابات قد تتكرر إذا لم يتم معالجة المشاكل الهيكلية في إدارة الحركة الجوية والبنية التحتية التقنية.