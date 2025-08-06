فرضت السلطات الصينية، إجراءات حجر صحي مشددة في مدينة فوشان بمقاطعة غواندونغ، بعد تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بفايروس الشيكونغونيا، الذي ينقله البعوض.

وبحسب صحيفة «mail online» يخضع المرضى للعزل في أجنحة مستشفيات مزودة بشبكات حماية من البعوض لمدة أسبوع أو حتى يثبت سلبية فحصهم.

ولم تسجل أي وفيات حتى الآن، لكن تفشي الفايروس امتد إلى 12 مدينة أخرى في غواندونغ، بإجمالي 10 آلاف إصابة على مستوى البلاد، منها 3,000 حالة خلال الأسبوع الماضي.

وأصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي (CDC) تحذيرًا من المستوى الثاني للمسافرين إلى غواندونغ، داعيًا الأمريكيين إلى اتخاذ احتياطات إضافية مثل استخدام طارد الحشرات، ارتداء ملابس طويلة، والإقامة في أماكن مكيفة أو مزودة بشبكات حماية.

وأوصى المركز بالتطعيم للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مشيرًا إلى توفر لقاحين معتمدين: IXCHIQ (للبالغين فوق 18 عامًا) وVIMKUNYA (لمن هم فوق 12 عامًا).

وسجلت هونغ كونغ أول إصابة بالفايروس لطفل يبلغ 12 عامًا زار فوشان في يوليو، بينما أبلغت 16 دولة عن 24 ألف إصابة و90 وفاة هذا العام، بحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض.

ويتركز تفشي الفايروس في آسيا، أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، مع ظهور حالات في أوروبا والولايات المتحدة، وفي الولايات المتحدة، سُجلت 46 إصابة هذا العام، جميعها لمسافرين عائدين من مناطق موبوءة.

ينتقل فايروس الشيكونغونيا عبر لدغات بعوض الزاعجة، ويسبب أعراضًا مثل الحمى، آلام المفاصل، والطفح الجلدي. وفي حالات نادرة، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على القلب والدماغ.

ويعد الأطفال حديثو الولادة، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للمضاعفات، ولا يوجد علاج مضاد للفايروس، لكن يمكن التحكم بالأعراض عبر الراحة، السوائل، ومسكنات الألم.

وتكثف السلطات الصينية جهود رش المبيدات الحشرية وتطهير المستشفيات للحد من انتشار البعوض الناقل، كما ألغت قرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا للمسافرين من فوشان، مع الإبقاء على توصيات بزيارة المستشفيات لفحص الحمى أو آلام المفاصل.

وتحذّر منظمة الصحة العالمية من تكرار سيناريو تفشي 2004-2005، الذي أصاب نصف مليون شخص عالميًا، داعية إلى تعزيز الوقاية.