تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة أبل لقلب واحدة من أقدم قواعدها التسويقية، في خطوة قد تُحدث صدمة في سوق الهواتف الذكية، بعدما كشفت تقارير متزايدة أن الشركة لن تطلق هاتف آيفون 18 القياسي ضمن جدولها المعتاد، ما يعني غياب الإصدار الجديد عن الأسواق لمدة غير مسبوقة.

ورغم الأداء القوي الذي حققه هاتف آيفون 17 خلال عام 2025، تشير المعلومات إلى أن أبل تخطط للإبقاء عليه كأحدث طراز قياسي لأكثر من 18 شهرًا، مع تأجيل طرح آيفون 18 إلى ربيع عام 2027، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من عقد.

وأفاد موقع التكنولوجيا المتخصص MacRumors بأن أبل تتجه لأول مرة إلى تجاوز عام كامل دون الكشف عن هاتف آيفون قياسي جديد، وهو ما يعكس تحولا استراتيجيا عميقا في طريقة إدارة دورة الإطلاق السنوية التي اعتاد عليها المستخدمون منذ سنوات طويلة.

وعلى مدى أكثر من عشرة أعوام، دأبت أبل على إطلاق جميع هواتف آيفون الرئيسية دفعة واحدة في سبتمبر، لكن هذا التقليد يبدو أنه يقترب من نهايته. فبحسب التسريبات، تخطط الشركة لتقسيم الإطلاق إلى مرحلتين، مع إعطاء الأولوية للطرازات الأعلى من حيث المواصفات في الخريف، وتأجيل النسخ القياسية والأقل تكلفة إلى العام التالي.

وبموجب هذه الخطة، من المنتظر أن تُطلق أبل في خريف 2026 هواتف آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس، إلى جانب أول آيفون قابل للطي، بينما يتم تأجيل آيفون 18 القياسي إلى ربيع 2027، بالتزامن مع آيفون 18e وآيفون آير 2.

ويأتي هذا التغيير في ظل تضخم ملحوظ في عدد هواتف آيفون المعروضة للبيع. فمع إطلاق آيفون 16e وآيفون آير في 2025، والاستعداد للكشف عن الهاتف القابل للطي في 2026، واستمرار بيع الطرازات الأقدم، قد يصل عدد أجهزة آيفون المتاحة إلى ثمانية طرازات مختلفة على الأقل بحلول نهاية 2026.

ويرى مراقبون أن هذا الجدول التدريجي يمنح أبل فرصة لتمييز كل فئة بوضوح، وتجنب التنافس الداخلي بين أجهزتها، إلى جانب توزيع المبيعات على مدار العام بدل حصرها في موسم واحد.

وأشار محللو سلاسل التوريد إلى أن القرار لا يرتبط فقط بالتسويق، بل يشمل اعتبارات التصنيع والخدمات اللوجستية، إذ يتيح الإطلاق المتدرج تقليل اختناقات الإنتاج، وتحسين إدارة مكونات التقنيات المتقدمة، وتحقيق تدفق إيرادات أكثر استقرارًا عبر الفصول المالية.

وبينما لم تؤكد أبل رسميًا هذه التغييرات، فإن تراكم التقارير والتسريبات يعزز فرضية أن سوق آيفون على موعد مع أكبر تغيير في جدول الإطلاق منذ سنوات طويلة.