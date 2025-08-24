أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر منشور على منصته الاجتماعية «إكس»، أن نموذج الذكاء الاصطناعي «Grok 2.5»، الذي طوّرته شركته«xAI»، أصبح الآن مفتوح المصدر.

هذا القرار يتيح الكود البرمجي للنموذج للجميع، مما يتيح للباحثين والمطورين فرصة دراسته وتطويره، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف ماسك أن النسخة الأحدث من النموذج، «Grok 3»، ستُطرح كمفتوحة المصدر خلال الأشهر الستة القادمة.

نموذج «Grok 2.5 هو روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، طوّرته شركة «xAI» ليكون منافسًا لأنظمة مثل «تشات جي بي تي»، ويتميز النموذج بقدرته على التفاعل مع المستخدمين من خلال الإجابة عن الأسئلة، توليد النصوص، تحليل البيانات، ومعالجة الصور، كما يُستخدم بشكل أساسي ضمن منصة «إكس» الاجتماعية، مع توفره أيضًا عبر تطبيقات الهواتف الذكية وموقع الويب.

ومنذ إطلاقه في أغسطس 2024، كان «Grok 2.5» متاحًا حصريًا لمشتركي باقتي X Premium وX Premium+، قبل أن تتيح «xAI» إصدارًا مجانيًا من الخدمة في ديسمبر الماضي.

هذا الإصدار المجاني، إلى جانب قرار فتح المصدر، يعكس التزام الشركة بجعل التكنولوجيا متاحة لجمهور أوسع، مما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتوفر منصة Grok مجموعة واسعة من الأدوات التي تدعم إنشاء النصوص بعشرات اللغات، بما في ذلك العربية والإنجليزية، مع قدرة ملحوظة على استخدام اللهجات العامية العربية بدقة عالية.

كما تدعم المنصة معالجة النصوص بطرق متعددة، مثل التلخيص، إعادة الصياغة، والمراجعة الدقيقة، بالإضافة إلى إمكانيات تحليل الصور وتنفيذ الأوامر المتعلقة بالمستندات النصية.

ويرى الخبراء أن فتح المصدر يساهم في تسريع الابتكار، تحسين الأمان، وتمكين الشركات من تخصيص التكنولوجيا وفقًا لاحتياجاتها، مع تقليل المخاوف المتعلقة بالخصوصية وسيطرة الشركات الكبرى.

ومع ذلك، واجهت xAI تحديات سابقة تتعلق بخصوصية المستخدمين، حيث كشف تقرير عن تسرب محادثات خاصة بسبب خاصية «المشاركة» في الروبوت، مما دفع الشركة إلى تحسين إجراءات الأمان.

وتعهد ماسك بجعل «Grok 3» مفتوح المصدر بحلول أوائل عام 2026، مما يعكس التزام xAI بمواصلة نهجها التعاوني. ويُتوقع أن يجلب «Grok 3» تحسينات كبيرة في الأداء، مما قد يعزز مكانة xAI في سوق الذكاء الاصطناعي التنافسي.

كما أشار ماسك إلى أن نموذج «Grok 5»، المتوقع إطلاقه بنهاية 2025، قد يكون خطوة نحو تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI).