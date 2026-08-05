واصل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً، مساء أمس، تدريباته ضمن معسكره في مدينة الطائف، المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 17 عاماً 2026.



وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب السعودي أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.



من جانبه، قرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب عبدالله النخلي للإصابة، واستدعاء اللاعب خالد الدوسري.



ويواصل المنتخب السعودي، اليوم، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي في الطائف.



يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً يأتي ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات فرنسا، الأوروغواي، وهايتي.