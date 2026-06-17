لم يكن تألق النجم النرويجي إرلينغ هالاند أمام منتخب العراق في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026 هو ما لفت أنظار الجماهير فقط، بل إن اسمًا جديدًا ظهر على ظهر قميصه أثار فضول المتابعين حول العالم.



ففي المباراة التي شهدت حضوره اللافت وقيادته منتخب النرويج للفوز على العراق بنتيجة 4-1، ظهر هداف مانشستر سيتي باسم «براوت هالاند» بدلًا من «هالاند» المعتاد، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن سر هذا التغيير.



القصة تعود إلى رغبة اللاعب في تكريم عائلته، إذ اختار أن يحمل لقب والدته إلى جانب لقب والده خلال مشاركاته الدولية مع منتخب النرويج. ويعود اسم «براوت» إلى والدته غري ماريتا براوت، البطلة السابقة في منافسات السباعي، فيما يحمل «هالاند» إرث والده ألف إنغه هالاند، لاعب كرة القدم السابق.



ورغم أن الجماهير اعتادت متابعة أهداف هالاند وأرقامه القياسية داخل المستطيل الأخضر، فإن ظهوره بهذا الاسم في أولى مبارياته بالمونديال أظهر جانبًا مختلفًا من شخصيته؛ جانبًا يعتز بجذوره العائلية ويحرص على إبرازها أمام العالم.



وبينما خطف الأنظار بأدائه داخل الملعب، نجح هالاند أيضًا في تحويل اسمه على القميص إلى قصة إنسانية جميلة، لتصبح كلمة «براوت» واحدة من أكثر التفاصيل تداولًا بعد نهاية المواجهة، في مشهد يؤكد أن كرة القدم لا تصنع النجوم فحسب، بل تروي قصصًا تبقى في الذاكرة.