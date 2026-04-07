فازت اللاعبة ريناد جمال خالد بالمركز الأول والحزام الذهبي لفئة وزن 70 كغم ممثلة لنادى الوحدة، فى ختام المرحلة النهائية لمنافسات النسخة الأولى من بطولة «حزام السعودية لنخبة الملاكمة» التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة مساء السبت الماضي، في مدينة الرياض. وانطلقت منافسات البطولة بمشاركة أكثر من 429 لاعباً ولاعبة في الأدوار التمهيدية، وأسفر اليوم الختامي عن تتويج أبطال وبطلات في 20 وزناً مختلفاً، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الممارسين وتطور المواهب، بما يعزز جاهزية اللاعبين لتمثيل المملكة في الاستحقاقات والمحافل الدولية القادمة.



وشهدت المرحلة الختامية تتويج 56 بطلاً بأحزمتهم وميدالياتهم التي حصلوا عليها بعد منافسات امتدت أربعة أيام، وشهدت النزالات مستويات فنية مميزة ومنافسات قوية بين الأندية، وتم تتويج الأبطال فى حفل ختامي عكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة والنجاح التنظيمي والفني للحدث، ما يؤكد على جهود الاتحاد السعودي للملاكمة في تطوير اللعبة، وتعزيز حضور الملاكمة السعودية على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.