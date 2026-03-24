دشّن المنتخب السعودي تحت 20 عاماً أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة الأحساء، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2027.



وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الإسباني سيرجيو بيرناس والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي.



وتضمّ قائمة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً للمعسكر 28 لاعباً، هم: فهد الحربي، عبدالله المحيسن، عبدالرحمن العتيبي، وسام الميلبي، أدهم نصر، عبدالرحمن حسن سفياني، عواجي علواني، مؤيد يوسف، تميم الشقيران، عبدالإله القويزان، فواز المشهور، سعيد الدوسري، إلياس شيخ، طلال حارثي، محمد فلاته، خالد اللحيان، أحمد بن حميد، علي اليوسف، محمد القحطاني، باسل العبادي، مهند القضيبي، فهاد الشمري، صهيب الهوساوي، نواف الدوسري، عبدالرحمن محمد سفياني، عبدالرزاق عواجي، فارس بن سالم، لؤي العبيدي.



ويواصل أخضر 20، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب قطر مساء الجمعة المقبل.