أعلنت السلطات المكسيكية خطة أمنية واسعة لتأمين نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، تقضي بنشر نحو 100 ألف عنصر من العسكريين والشرطة وحراس الأمن الخاص في المدن الثلاث المستضيفة للبطولة، التي تنظمها المكسيك بشكل مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



وأوضح رئيس مركز التنسيق الحكومي المكلف بتأمين المونديال، الجنرال رومان فيالوباثو باريوس، أن العملية ستشمل نشر 20 ألف عسكري، من بينهم عناصر من الحرس الوطني، و55 ألفاً من أفراد الشرطة، إضافة إلى آلاف العناصر من شركات الأمن الخاص، في إطار الخطة الحكومية.



وتهدف هذه التدابير إلى الوقاية من التهديدات المحتملة، وضمان أمن ملايين الزوّار المتوقع توافدهم على المدن المضيفة، وهي مكسيكو سيتي، وغوادالاخارا، ومونتيري، فضلاً عن المناطق السياحية المجاورة.



ومن المرتقب أن تستضيف المكسيك 13 مباراة ضمن منافسات مونديال 2026، من بينها المباراة الافتتاحية المقررة في 11 يونيو القادم بملعب «أزتيكا» بالعاصمة مكسيكو.