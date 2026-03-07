في الوقت الذي يعيش فيه مدرب الأهلي «ماتياس يايسله» فرحة الفوز في الديربي على غريمة الاتحاد بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات قمة الجولة الـ(25) من دوري المحترفين السعودي (روشن)، صُدم بالتقرير الطبي لمدافع الفريق «ديميرال»، الذي أكد إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة التي ستغيبه عن مواجهتي القادسية والهلال القادمتين، حيث أوضح «ماتياس يايسله» افتقاد الفريق لخدمات ديميرال خلال الفترة المقبلة، عقب فوزه على الاتحاد، مؤكدًا أن الفريق سيخوض العديد من المباريات المهمة بدونه، مشيرًا إلى أنه يفخر بتطور المدافعين السعوديين، مبينًا أن الدوري يمثل ماراثونًا طويلًا ولم يُحسم بعد، في ظل تبقي عددٍ من المواجهات القوية خلال المرحلة القادمة.