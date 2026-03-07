وجه قائد النصر «كريستيانو رونالدو» رسالة دعم لزملائه اللاعبين قبل مواجهة فريق نيوم مساء اليوم على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر حسابه في «X»، قال فيها: «أتعافى الآن وأنا جاهز لمشاهدة المباراة اليوم. هيا يا نصر!». ولقيت هذه الرسالة تفاعلاً كبيراً من اللاعبين بشكل خاص والجماهير النصراوية على وجه العموم، حيث يتطلع الفريق النصراوي إلى استعادة صدارة الدوري بعد تراجعه إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً بعد فوز الأهلي على الاتحاد 3-1 في الديربي، وبإمكان «العالمي» الانفراد بالصدارة وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج باللقب في حال حقق الفوز في لقاء الليلة.



وكان مدرب النصر جيسوس أعلن غياب رونالدو عن مواجهة نيوم، موضحاً خلال المؤتمر الصحفي: «الإصابة التي تعرض لها رونالدو في مباراته الأخيرة جاءت أخطر من المتوقع وتتطلب راحة واستشفاء».



وأضاف: «كريستيانو سافر إلى إسبانيا مثل بقية اللاعبين الذين ذهبوا للعلاج عند إصاباتهم، وإصابته تطلبت العلاج في مدريد عند معالجه الخاص، ونتمنى أن يعود سريعاً ويساعد الفريق».



وزاد: «بحسب الجهاز الطبي، فإن كريستيانو لن يكون قادراً على المشاركة أمام الخليج أيضاً، ولذلك قررنا سفره للعلاج لأن لديه وقتاً كافياً للتعافي».