فيما تدخل الحرب أسبوعها الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، إغراق 42 سفينة إيرانية في 3 أيام، مؤكداً أن بلاده حققت نتائج أكثر مما كان مخططاً له في إيران.



وقال ترمب خلال كلمة في فلوريدا إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران حقق نتائج أكبر من المخططة، موضحاً أن «النظام الإيراني تسبب في الكثير من القتل».



وهاجم الرئيس الأمريكي النظام الإيراني، مضيفاً: «نستخدم جيشنا ضد إيران ونبلي بلاء حسناً».



ولفت إلى أن إيران كانت قريبة جداً من الحصول على السلاح النووي لو لم تنفذ أمريكا ضرباتها.



وتعهد الرئيس الأمريكي بالعمل على تقليص عدد القتلى الأمريكيين في الحرب، وذلك في محاولة لتهدئة الشارع الأمريكي.



وأشار إلى أنه قضى على شبكة الاتصالات في إيران، معتبراً أن القوات الأمريكية «تقوم بعمل جيد في إيران».



وكان ترمب قد قال في وقت سابق إن إيران تتعرض لهزيمة ساحقة، مهدداً بتوجيه ضربة قوية للغاية اليوم لإيران.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية إجلاء أكثر من 28 ألف أمريكي من منطقة الشرق الأوسط، وإعادتهم إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى السبت، بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



وأوضحت الوزارة أن هذا العدد لا يشمل الأمريكيين الذين تم نقلهم إلى دول أخرى، أو أولئك الذين غادروا الشرق الأوسط لكنهم ما زالوا في طريق العودة إلى الولايات المتحدة.