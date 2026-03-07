مدير رياضة سقطرى لـ«عكاظ»: الدعم السعودي نهض بقطاع الشباب والرياضة بالأرخبيل

​أكد مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة سقطرى علي محمد صعباب أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يمثل الركيزة الأولى والأساس المتين لنهضة قطاع الشباب والرياضة في الأرخبيل، مشيراً إلى أن هذا التدخل السخي منح الشباب آفاقاً أرحب لصقل مواهبهم واستثمار طاقاتهم في منافسات رياضية بنّاءة.



​تحصين الشباب واستثمار الطاقات



​وأوضح صعباب في تصريح خاص إلى «عكاظ» أن ثمار هذا الدعم السعودي السخي تجلت في احتواء طاقات الشباب وتوجيه إبداعاتهم نحو مسارات إيجابية، مؤكداً أن المبادرات الرياضية ساهمت بشكل مباشر في تقليص وقت الفراغ لدى النشء، وحمايتهم من الانزلاق نحو السلوكيات الخاطئة أو الأعمال السيئة، وباتت الرياضة اليوم «حائط صد» منيعاً يحصن الشباب يومياً من المخاطر الاجتماعية والظواهر السلبية.



​حراك رياضي رمضاني



​ووصف مدير عام الشباب والرياضة الحراك الرياضي الحالي بـ«الثمرة الرمضانية» المباركة، موضحاً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق بطولات في الكرة الطائرة ولعبة الشطرنج بمشاركة واسعة من أندية المحافظة.



واعتبر صعباب هذه الخطوة «مبادرة جبارة» حطت رحالها لترسم البهجة في 12 نادياً رياضياً بأرخبيل سقطرى، كاشفاً عن ترتيبات تجري لإطلاق نشاط كروي موسع في «كرة القدم» عقب شهر رمضان المبارك.



​أرقام من الميدان



​ولفت صعباب إلى أن البطولات الرمضانية التي أطلقها البرنامج السعودي سجلت مشاركة واسعة النطاق شملت 12 نادياً رسمياً من مختلف مناطق الأرخبيل، تمثلها كوكبة من المواهب تضم 176 لاعباً، يؤازرهم طاقم فني وإداري مكون من 36 كادراً.

وأوضح أن التنافس الرياضي يمتد على مدار 10 أيام متواصلة، وتتوزع الفعاليات بين ملاعب كرة الطائرة وطاولات الشطرنج التي تجمع 12 لاعباً من نخبة محترفي اللعبة في الأندية الرسمية، ما يجسد شمولية الدعم السعودي لكافة الأنشطة الذهنية والبدنية في آن واحد.



​بنية تحتية نموذجية



​وأشار صعباب إلى أن البطولات الجارية تُقام على ملعب «مدرسة سيرهن النموذجية»، وهي إحدى المنشآت التي شيدها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن مشاريع البنية التحتية، ما يعكس الرؤية السعودية الثاقبة في ربط المشاريع التنموية بالأنشطة المجتمعية، والاستفادة من المرافق المؤهلة لممارسة الرياضة بمستويات عالية.



وأعرب مدير عام مكتب الشباب والرياضة في ختام تصريحه عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، نظير مواقفها الأخوية الراسخة ودعمها اللامحدود الذي لم يتوقف عند قطاع دون آخر، مؤكداً أن بصمات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باتت محفورة في وجدان أبناء الأرخبيل.

وثمَّن مدير مكتب الشباب والرياضة جهود السلطة المحلية بالمحافظة وكل من ساهم في تعزيز وتطوير قطاع الشباب في «جوهرة المحيط».