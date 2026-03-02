أكدت صحيفة الماركا الإسبانية تجدد حادثة العنصرية في الملاعب وتحديداً خلال مباراة إلتشي وإسبانيول، وكان النجم المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول هو الضحية، إذ تم تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية في الدقيقة 80 على إثر توتر شديد بين الهلالي ورافائيل مير في ملعب مارتينيز فاليرو، بعد أن توجه الهلالي للحكم واتهم لاعب إسبانيول المهاجم بتوجيه إهانة عنصرية، فأوقف الحكم المباراة لمدة 3 دقائق وفعَّل البروتوكول.



وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن الهلالي أبلغ الحكم بأن رافائيل مير قال له: «لقد أتيت في قارب صغير».



وقالت الصحيفة إن الحكم دوَّن في تقريره: «في الدقيقة 78، أبلغني لاعب إسبانيول رقم 23، السيد عمر الهلالي، أن لاعب إلتشي رقم 10، السيد رافائيل مير فيسنتي خاطبه قائلاً: لقد أتيت في قارب صغير، وهو ما لم يسمعه أي من أعضاء فريق التحكيم. ونتيجة لذلك، قمت بتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، مما أدى إلى إيقاف المباراة لمدة 3 دقائق».



وسيكون التقرير الرسمي والتحقيق المرتقب من قبل الجهات المختصة العامل الحاسم في تحديد تبعات الحادثة، في وقتٍ تعود فيه قضية العنصرية إلى الواجهة مجدداً، على غرار تعرّض جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور لعبارة عنصرية من الأرجنتيني جيانلوكا بريتسياني خلال مباراة ملحق دوري أبطال أوروبا.



ووفقاً للوائح الحالية، وفي حال ثبوت وقوع هذه الإهانة، قد يواجه لاعب إلتشي إيقافاً لمدة تصل إلى 10 مباريات بموجب المادة 105، التي تتناول السلوكيات الخطيرة المخالفة للنظام الرياضي، وتترتب على ذلك أيضاً غرامة تتراوح بين 602 و3006 يورو.