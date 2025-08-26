5 حكام من دوري يلو في مهمة جزئية بدوري روشن

اختتم حكام دوري روشن السعودي للمحترفين معسكرهم الإعدادي بمحافظة الطائف، الذي أقيم خلال الفترة من 15 وحتى 24 أغسطس الجاري، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.وشهد المعسكر مشاركة 23 حكم ساحة و24 حكما مساعدا من حكام دوري روشن، إلى جانب 3 حكمات من الدوري الممتاز للسيدات، و5 حكام من دوري يلو المرشحين للمشاركة جزئيا في دوري روشن.وتضمن برنامج المعسكر حصصا صباحية شملت تدريبات لياقية ومحاضرات نظرية حول تعديلات قانون كرة القدم ومراجعة أبرز لقطات الموسم الماضي، إضافة إلى محاضرات فنية قدمها عدد من المحاضرين الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».كما تخللت الفترات المسائية تدريبات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وتمارين بدنية وحالات تحكيمية تطبيقية، في إطار رفع جاهزية الحكام لموسم جديد حافل بالاستحقاقات.