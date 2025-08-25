عبدالعزيز المسعد: شرط الـ 40 مليوناً ساهم في دعم أندية الشركات

أكد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، خلال مؤتمر القطاع الرياضي الذي عُقد اليوم (الإثنين) في العاصمة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، أن انطلاقة الاستراتيجية الرياضية عام 2019 أسفرت عن وجود 133 نادياً يضم كل منها في المتوسط 12 رياضة، مشيراً إلى أن المستهدف بحلول عام 2030 هو أن تصل نسبة ممارسة الرياضة لمن هم في عمر 18 عاماً إلى 64%، مبيناً أن النسبة الحالية قريبة من تحقيق هذا الرقم.

وحول آلية التصويت في انتخابات الأندية العامة والخاصة التي اشترطت دفع 40 مليون ريال من المرشح لرئاسة أندية الشركات، أوضح المسعد أن الهدف من هذه الخطوة هو إيجاد دعم إضافي للأندية بوصفه إيراداً نظامياً ومعتمداً، لافتاً إلى أن الباب مفتوح أمام أكثر من قائمة للترشح، مؤكداً أن الوزارة تقيّم بشكل مستمر اللوائح وتعيد دراستها، وفي حال حدوث أي تعديل سيُعلن.

فيديو | عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة: هناك 133 ناديًا أصبح لديها 12 رياضة وأكثر ونعمل على تحقيق الدعم الثابت للجميع وتطبيق الحوكمة



وأضاف أن دور الإدارة التنفيذية في الأندية يتركز على الأعمال اليومية، فيما يضطلع مجلس الإدارة بالمهمات الاستراتيجية بعيدة المدى.

وفيما يخص قرار حل مجلس إدارة نادي أُحد، أوضح المسعد أن القرار صدر من وزير الرياضة بعد متابعة دقيقة، إذ تم في الموسم الأول متابعة عدد من الإجراءات مع المجلس لتنفيذها، غير أن الموسم الثاني شهد غياب الالتزام من مجلس الإدارة في تنفيذ الخطط التصحيحية، وهو ما استدعى صدور القرار.