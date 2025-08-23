أكد تقرير صحفي دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن برونو فيرنانديز يُعد هدفاً لنادي الاتحاد في المراحل الأخيرة من الميركاتو الصيفي، حيث كان الاتصال الأول بين بطل الدوري السعودي واللاعب إيجابياً.

وأضافت الصحيفة أن فيرنانديز طلب من الاتحاد راتباً سنوياً بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني للموافقة على إتمام الصفقة. وأوضحت أن نجم الشياطين الحمر سبق أن رفض عروضاً من نادي الهلال في يونيو الماضي للانضمام إلى صفوفه.

ويرتبط برونو فيرنانديز بعقد مع مانشستر يونايتد حتى 2027، وتُقدَّر القيمة السوقية للنجم البرتغالي بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».