يتفوق فريق النصر على نظيره الأهلي في القيمة السوقية عندما يلتقي الفريقان السبت في نهائي كأس السوبر السعودي 2025، الذي سيقام على استاد هونغ كونغ الدولي، إذ تشير منصة ترانسفير ماركت العالمية المتخصصة في الإحصاءات إلى أن القيمة السوقية لفريق العاصمة السعودية (الرياض) تصل إلى 175 مليون يورو، مقابل 158.53 مليون يورو للأهلي، بإجمالي 333 مليون يورو لكلا الفريقين، حيث يتصدر الفرنسي «كينجسلي كومان» قائمة أغلى اللاعبين الأجانب في صفوف النصر، بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو، يليه الفرنسي «محمد سيماكان» بـ23 مليون يورو، ويتواجد البرتغالي «جواو فيلكس» في المركز الثالث بين أغلى محترفي النصر، بقيمة سوقية تصل إلى 20 مليون يورو، فيما يحل قائد الفريق «كريستيانو رونالدو» سادساً بـ12 مليون يورو.أما على صعيد اللاعبين المحليين، فيتصدر «سلطان الغنام» قائمة أغلى السعوديين في صفوف النصر بقيمة سوقية تبلغ مليونَي يورو، يليه «عبد الرحمن غريب» بقيمة 1.5 مليون يورو، ثم «نواف البوشل» في المركز الثالث بـ 1.3 مليون يورو.كما يتواجد «إينزو ميلوت» الوافد الجديد لفريق الأهلي خلال الانتقالات الصيفية من شتوتغارت الألماني بـ35 مليون يورو في صدارة القيمة السوقية للاعبي الأهلي، ويأتي خلفه المهاجم الإنجليزي «إيفان توني» بقيمة سوقية تصل إلى 25 مليون يورو، ثم الجناح البرازيلي «جالينو» بقيمة سوقية تصل إلى 24 مليون يورو، ثم المدافع البرازيلي «إيبانيز» بقيمة سوقية تصل إلى 17 مليون يورو، ثم لاعب الوسط الإيفواري «فرانك كيسية» بقيمة سوقية تصل إلى 14 مليون يورو،ثم المدافع التركي بصفوف الأهلي «ديميرال» بقيمة سوقية تصل إلى 13 مليون يورو.أغلى 10 لاعبين في النهائي:1- الفرنسي «ميلوت» بـ 35 مليون يورو.2- الفرنسي «كومان» بـ 30 مليون يورو.3- الإنجليزي «توني» بـ 25 مليون يورو.4 - البرازيلي «جالينو» بـ 24 مليون يورو.5- الفرنسي «سيماكان» بـ23 مليون يورو.6- البرتغالي «جواو» بـ 20 مليون يورو.7- البرازيلي «إيبانيز» بـ 17 مليون يورو.8- الإيفواري «فرانك كيسيه» بـ 14 مليون يورو.9- التركي «ديميرال» بـ 13 مليون يورو.10- البرتغالي «رونالدو» بـ12 مليون يورو.