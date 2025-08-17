أصبح النادي الأهلي قريباً من حسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الدولي السويسري دينيس زكريا، بحسب ما أعلنته عدة مصادر فرنسية. ويلعب دينيس زكريا (28 عاماً) في مركز خط الوسط المتأخر في فريق موناكو الفرنسي، إذ شارك في الموسم الماضي في 33 مباراة مع الفريق الفرنسي.

وكان زكريا قد انتقل إلى موناكو في أغسطس 2023 قادماً من يوفينتوس الإيطالي في صفقة كلفت خزينة الفريق الفرنسي قرابة 20 مليون يورو. وبدأ زكريا مسيرته الاحترافية مع نادي يونغ بويز السويسري في 2015، وانتقل في 2017 إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مقابل نحو 10 ملايين يورو، قبل أن ينتقل إلى يوفينتوس الإيطالي في 2022، ومن ثم يخوض إعارة لفترة قصيرة مع تشيلسي الإنجليزي، ومنه إلى موناكو الفرنسي.