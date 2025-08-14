عاد «وجه السعد» من جديد للساحة الرياضية بشكل عام والهلالية على وجه التحديد بعد غياب دام سبع سنوات منذ أن أعلن استقالته من منصبه كرئيس عام 2018.ليس مجرد رئيس نادٍ عادي بل عاشق ومتيم بحب «الأزرق والأبيض» الأمير نواف بن سعد الذي يطلق عليه من قبل الجماهير «وجه السعد»، والكثير يعتبرونه «محامي الزعيم» نظير تصديه لكل الانتقادات التي تطال ناديه ولاعبي فريقه بسوء.يملك محبة كبيرة وعلاقته بالعشاق وفية ومع ناديه أبدية، عاد بطلة جديدة وهوية غير وفكر حتماً سيكون مختلفا عن السابق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كون الوضع الفني والتعاقدات اختلفت عن السابق بصورة كبيرة ونمط الزعيم الهلالي يختلف عن البقية كونه لا يرضى إلا أن يكون بالقمة كما هي عادته، والجميع شاهد الهلال وما فعله بالأندية خلال مونديال كأس العالم للأندية وتحديداً أمام العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي وبطل أوروبا ريال مدريد الإسباني.الأمير نواف بن سعد الذي ولد عام 1971 عاد لكرسي الرئاسة مجددًا بالتزكية، حيث سبق أن كلف بالإشراف على المنتخبات السنية، ونائب رئيس نادي الهلال من 2008 إلى 2013، ليُصبِح رئيسًا للمجلس في الفترة الذهبية بين 2015 و2018.في عهده توج الزعيم بخمس بطولات: الدوري السعودي «مرتين»، بالإضافة إلى كأس الملك 2017، وكأس ولي العهد 2016، وكأس السوبر السعودي عام 2015.ماذا قالوا عن وجه السعد؟مرحلة صعبةبداية نشر الأسطورة الهلالية الكبيرة المهاجم الدولي العالمي المعتزل سامي الجابر عبر صفحته الرسمية بموقع «X» قائلاً: «كل الدعوات بالتوفيق بإذن الله للأمير نواف بن سعد، مرحلة مهمة مليئة بالمصاعب والتحديات التي ستحتاج لشخصية خبيرة قادرة بتوفيق الله على تجاوزها».مدرسة إداريةفيما قال النجم الدولي المعتزل نواف التمياط: «أبارك للأمير نواف بن سعد عودته مجدداً لرئاسة النادي، أبو سعد مدرسة إدارية وقيادي خبير، متمنياً له ولمجلس إدارته التوفيق والسداد».مسيرة الإنجازاتمن جانبه قال سلطان آل الشيخ: «أصدق التبريكات للأمير نواف بن سعد ومجلس إدارته الكرام، أسأل الله لهم التوفيق والسداد واستكمال مسيرة الإنجازات».قلبان باللون الأزرقاختصر المهاجم الدولي المعتزل «القناص» ياسر القحطاني مباركته للأمير نواف بن سعد عقب تزكيته رئيساً للهلال قائلاً: «يا مرحبا واضعاً معها قلبين باللون الأزرق».أيدٍ أمينةأخيراً تحدث رئيس الهلال السابق فهد نافل قائلاً: «راية قيادة الهلال في أيدٍ أمينة، برئاسة الأمير نواف بن سعد وأعضاء مجلس الإدارة، وكلنا خلفهم لمواصلة مسيرة الأمجاد والريادة في كل الميادين»، وأضاف: «خالص التهاني والتبريكات له وللإخوة أعضاء المجلس، مع أصدق الدعوات بدوام التوفيق والسداد».