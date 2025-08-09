تأهل منتخبنا الوطني السعودي لكرة اليد للدور الثاني (دور الـ16) من بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاماً، التي تُقام حالياً في جمهورية مصر العربية، وذلك عقب فوزه الكبير على منتخب غينيا بفارق 23 هدفاً، وبنتيجة (48-25)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت)، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة.

وحصل لاعب المنتخب السعودي أحمد نبيل العبيدي على جائزة رجل المباراة، بعد تألقه اللافت بتسجيله 18 هدفاً من أصل 19 تسديدة، بنسبة نجاح بلغت 95%.

وجاء تأهل ناشئي أخضر اليد بعد حصولهم على المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، إثر خوضهم ثلاث مباريات، حققوا خلالها انتصاراً واحداً وتعادلاً مع البرازيل وخسارة وحيدة من متصدر المجموعة منتخب آيسلندا.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات دور الـ16 يوم الاثنين القادم، على أن يتحدد منافسو المنتخب السعودي بعد نهاية جميع مباريات الدور الأول من البطولة.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، عن فخره بما قدمه اللاعبون، وقال: أبطالنا أثبتوا أن روح الفوز كانت موجودة، وكنا فعلياً بحاجة للفوز بفارق 23 هدفاً، وهذا ما تحقق بفضل الله ثم بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وما زلنا نطمح لمواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من المباريات.